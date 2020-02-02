Aşık Veysel'in 85 yaşındaki kızı Zehra Başer yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yalında hayata gözlerini yumdu. Ankara'da bir bakım evinde kalan Zehra Başer'in ölüm haberini Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çiğdem Özer, vefat haberi ile ilgili yaptığı açıklamada, Zehra Başer’in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılacağı ve Sivrialan köyüne getirileceğini belirtirken, cenazenin daha sonra sabah saat 09.00’da yapılacak olan törenin ardından köy mezarlığına defnedileceğini söyledi.