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Aşık Veysel'in 85 yaşındaki kızı Zehra Başer yaşamını yitirdi

Aşık Veysel'in Ankara'da bakım evinde kalan en büyük kızı Zehra Başer yaşamını yitirdi.

02 Şubat 2020 Pazar 12:53
Aşık Veysel'in 85 yaşındaki kızı Zehra Başer yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yalında hayata gözlerini yumdu. Ankara'da bir bakım evinde kalan Zehra Başer'in ölüm haberini Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aşık Veysel'in 85 yaşındaki kızı Zehra Başer yaşamını yitirdi

Çiğdem Özer, vefat haberi ile ilgili yaptığı açıklamada, Zehra Başer’in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılacağı ve Sivrialan köyüne getirileceğini belirtirken, cenazenin daha sonra sabah saat 09.00’da yapılacak olan törenin ardından köy mezarlığına defnedileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Aşık VeyselZehra Başer
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