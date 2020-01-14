Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey'i Recep Aktuğ'dan acı haber

İzlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterine hayat veren 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, KOAH hastalıpı sebebiyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıldan beri taedavi altında olan ünlü oyuncu yaşama veda etti.

65 yaşında hayata gözlerini yuman Recep Akdağ'ın ölüm haberini kızı zeynep Akdağ twitter hasabı üzerinden duyurdu. Zeynep babasının ölüm haberini, “Canım babam Recep Aktuğ’u kaybettim” diyerek paylaştı.

Tüm hayranlarını yasa boğan bu haberin ardından ‘Recep Aktuğ kimdir, kaç yaşındaydı?’ soruları sorulmaya başlandı. Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterine verdiği rol ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Recep Aktuğ kimdir? Hangi projelerde oynadı?

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

13 Mayıs 1954'de İzmir'in Çeşme İlçesinde doğan Recep Aktuğ, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1973 yılında lise yıllarında u-okurken Anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu kurdu.



1974 yılında İstanbul Üniversitesi Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda okurken "Grup Stüdyo" adlı müzik grubuna katılan Akdağ, Siyasal Bilgiler Bölümünün ardından, TM Devlet Konservatuarına gitti. Eğitimi boyunca pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde çalışan Oyuncu, Sezen Aksu'nun ilk sanatçısı olduğu "Arı Yapım" adlı şirketi bir kaç arkadaşı ile ortak kurdu.

1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu "Kısa Dalga"yı kuran Recep akdağ, 1978 yılında iki besteyle katıldığı Antalya Altın Portakal Şarkı Yarışmasında ikincilik ve yedincilik kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı ve onun hemen ardından 1981 yılında, "Giden Gençliğe" ve "Canım" adlı şarkılarıyla bir kırkbeşlik çıkardı.

1984 yılında Devlet Tiyatrosunda Faik Ertener'in çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalışan Akdağ, 1992 yılında Kuruçeşme ve Bebek’te işletmecilik yaptı. 2009 yazında "Alışma Bana" isimli albümünü çıkaran oyuncu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 2010’da albümündeki her şarkıya klip çekti.

Birçok beste ve şarkı sözleri bir çok sanatçı tarafından seslendirildi. Reklam filmi ve dizide de oynayan Recep Akdağ Koçbank'ın "pusula" reklamı, "Kurtlar Vadisi" dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve "Aşk-ı memnu" adlı dizide Hilmi karakteri ise bunlardan bazıları.



