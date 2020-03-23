Askeri eğitim birliklerine katılan erler 14 gün gözetim altına alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tüm acemi birliklerine katılan askerlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında virüs tehdidine karşı eğitim birliklerinde her türlü önlemin alındığını belirtildiği ve birliklere yeni katılan erlerin tedbir amaçlı 14 gün gözetim altına alınacağı kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatani görevlerini yapmak için acemi birliklerine katılan ve TSK’ya emanet edilen gençlerin koronavirüsü enfeksiyonuna karşı korunması amacıyla her türlü gayretin sarf edildiğine dikkat çekilirken birliğe gelecek olan yeni celplerin şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edildiği ve sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan tüm bu işlemlerin ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca açıklamasında, “Bu hassas süreçte virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.