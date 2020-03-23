Askeri eğitim birliklerine katılan erler 14 gün gözetim altına alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tüm acemi birliklerine katılan askerlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında virüs tehdidine karşı eğitim birliklerinde her türlü önlemin alındığını belirtildiği ve birliklere yeni katılan erlerin tedbir amaçlı 14 gün gözetim altına alınacağı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca açıklamasında, “Bu hassas süreçte virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.