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Askeri okullara koronavirüsü engeli! 13 Nisan'a kadar tatil edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye genelinde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitülerinde eğitime ara verildiği ve okulların 13 Nisan'a kadar tatil edildiğini duyurdu.

17 Mart 2020 Salı 20:59
Askeri okullara koronavirüsü engeli! 13 Nisan'a kadar tatil edildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakanlıkta bir toplantı düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıda koronavirüsü salgını ile ilgili alınacak yeni önlemleri değerlendirdi.

Toplantı sonrasında alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Akar, koronavirüs salgınına karşı ilave birtakım tedbirler aldıklarını söyleyerek "Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir" diye konuştu. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (TSK) koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri değerlendirdiklerini ve bununla ilgili bir takım kararlar verdiklerini belirten Bakan Akar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır" dedi.

Bakan Hulusi Akar, TSK personelinin ve vatandaşların virüsten korunmasını hedefledikleri tedbirleri ise şöyle ifade etti:

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır. Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."


 

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TSKTatilMsbAskeri OkulKoronavirüs13 Nisan
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