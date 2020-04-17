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Askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı! Karar Resmi Gazetede yayımlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kasım 2019 celp dönemi silah altına alınmış askerlerin terhislerinin 1 ay uzatılacağı hakkındaki duyurusu Cumhurbaşkanı imzasıyla yasalaştı. Söz konusu teskereler 1 ay sonra verilecek.

17 Nisan 2020 Cuma 10:33
Askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı! Karar Resmi Gazetede yayımlandı

Koronavir tedbirleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni asker alımı yapılmayacağı ve Kasım 2019 celp dönemi silah altına alınan askerilerin bu sebepten dolayı terhislerinin 1 ay uzatılacağı konusundaki açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu.

Bakan Akar, konuyla ilgili açıklamasında "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullanarak terhislerin uzatılabileceğini kaydetmişti.

Kasım 2019 celp dönemine ait erhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu karara göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak ve teskereler belirtilen tarihde verilecek.

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