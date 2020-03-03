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Askerliğini İzmir'de yapan Er ve erbaşlara İzmir'de toplu taşıma ücretsiz oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama birçok askerimizin yüzünü güldürdü. Açıklamaya göre, askerliğini İzmir'de yapan er ve erbaşlara İzmir'de toplu taşıma ücretsiz oldu. İşte, detaylar.

03 Mart 2020 Salı 00:12
Askerliğini İzmir'de yapan Er ve erbaşlara İzmir'de toplu taşıma ücretsiz oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu açıklama ile birçok askerin yüzünü güldürdü. Yapılan açıklamada vatani görevini İzmir’de yapıyor olan ya da yapacak olan tüm askerlerimiz için zorunlu askerlik süresi boyunca yaralanabilecekleri ücretsiz İzmirim Kart müjdesi verdi. 

Er ve Erbaşlara Önemli Jest!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'deki askeri birliklerde görevli er ve erbaşlara toplu taşımadan ücretsiz yararlanma imkanı sundu. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafınca yapılan açıklamada 7179 sayılı Askeralma Kanununda yer alan “Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır” hükmü ile er ve erbaşlara tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz faydalanabilmeleri adına İzmirim Kart verilecek. Bu kartlar askerlik yaptığınız süre boyunca geçerli olacak. Askerliğiniz bittiğinde ise İzmirim Kartınız iptal edilecek. 

Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu

Yapılan yeni düzenleme ile zorunlu askerlik süresi 6 ay olarak belirlenmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ’de İzmir’de askerlik yapan er ve erbaşlar için toplu taşımaları ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz toplu taşımadan yararlanmak isteyen er ve erbaşlar öncelikli olarak 10 TL değerinde ki kart bedelini bankaya yatırmalıdır. Ardından ise komutanlıkları aracılığı ile ESHOT Genel Müdürlüğüne talep yazısı, fotoğraf, kimlik ve terhis tarihi bildirilen askerlerin kartlarının yine komutanlıklar aracılığıyla er ve erbaşlara ulaştırılacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklaması şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir’deki askeri birliklerde görevli er ve erbaşlara toplu taşımadan ücretsiz yararlanma imkânı sundu. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda yer alan “Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır” hükmü gereğince er ve erbaşlara, toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecekleri İzmirim Kart verilmesi kararlaştırıldı. Kartlar zorunlu askerlik süresi olan 6 ay boyunca geçerli olacak.

Komutanlıklar başvuracak

Er ve erbaşların 10 TL değerindeki kart bedelini bankaya yatırdıktan sonra yapmaları gereken tek şey bağlı bulundukları komutanlık aracılığıyla ESHOT Genel Müdürlüğü’ne talep yazısı, fotoğraf, kimlik ve terhis tarihi bildirilen askerlerin kartları göndermektir. Ücretsiz İzmirim Kartınız, komutanlıklar aracılığıyla sizlere ulaştırılmaktadır.

Ücretsiz İzmirim Kart almak isteyen er ve erbaşlar, 10 TL’lik kart bedelini bankaya yatırdıktan sonra başvurularını bağlı bulundukları komutanlıklar aracılığıyla yapabilecekler. ESHOT Genel Müdürlüğü’ne talep yazısı, fotoğraf, kimlik ve terhis tarihi bildirilen askerlerin kartları, yine komutanlıklar aracılığıyla er ve erbaşlara ulaştırılacak.

Son Güncelleme: 03.03.2020 00:12
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