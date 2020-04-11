İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Atatürk ve Mevlana'ya skandal ifadeler kullanan stand-up'çıya tutuklama kararı

Stand-up gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında skandal ifadeler kullanarak aşağılayıcı üslup şakalarının olduğu görüntüler üzerine yakalanarak gözaltına alınan Emre G. hakkında tutuklama kararı çıktı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 11:51
Atatürk ve Mevlana'ya skandal ifadeler kullanan stand-up'çıya tutuklama kararı

Emre G. isimli bir stand-up'çının sahne gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında söylediği aşağılayıcı cümlelerin ve üslüpların olduğu görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü. Mevlana ve Atatürk için çok fazla çirkin ithamlarda bulunan Emre G., Mevlana'nın hemcinsiyle ilişki yaşadığını ve Atatürk'ün de alkolik olduğunu söyledi. Şaka yaptığını sanan şahısla ilgili ortaya çıkan tepkiler sosyal medyayı ayağa kaldırıken olay savcılığa intikal etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan Emre G. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. 

İstanbul Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Emre G.'nin Kadıköy'de ikamet ettiğini tespit etmesinin ardından şüpheli düzenlenen bir baskınla yakalanarak gözaltına alındı. “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkındaki yasaya muhalefetten, “Kişinin hatırasına hakaret suçu” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” maddeleri kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin Konya'ya gönderilmeyeceği, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı belirtildi.

Bunun üzerine; Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan stand-up'çı Emre G., Konya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin, sorgusunun ardından, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' maddeleri uyarınca Konya 4.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
AtatürkHakaretGösteriMevlanaStand UpKonya Başsavcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı! Özel hastaneler koronalılardan katılım payı ve ilave ücret talep edemeyecek
Yurt Dışında Çalışmak için Katar İş İlanları! 2020 Yurt Dışı İş İlanları
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı?
Zuhal Topal’la Sofrada programı neden yok, neden yayınlanmıyor, bitti mi?
Ziraat otomatik BES iptali işlemleri nelerdir? Ziraat Bireysel Emeklilik cayma ve iptal işlemleri
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Getir ve Banabi sipariş alıyor mu? Sokağa çıkma yasağı sipariş alımları son dakika
Vatandaşlardan hükümete 0,79 Faiz 6 Ay ödemesiz ve gelir şartsız kredi ve yapılandırma desteği beklentisi
Yedi Numara dizisi nerede çekildi? TRT 1 Yedi Numara dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Yedi Numara konusu ne, oyuncuları kimler
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.