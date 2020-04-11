Atatürk ve Mevlana'ya skandal ifadeler kullanan stand-up'çıya tutuklama kararı

Emre G. isimli bir stand-up'çının sahne gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında söylediği aşağılayıcı cümlelerin ve üslüpların olduğu görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü. Mevlana ve Atatürk için çok fazla çirkin ithamlarda bulunan Emre G., Mevlana'nın hemcinsiyle ilişki yaşadığını ve Atatürk'ün de alkolik olduğunu söyledi. Şaka yaptığını sanan şahısla ilgili ortaya çıkan tepkiler sosyal medyayı ayağa kaldırıken olay savcılığa intikal etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan Emre G. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Emre G.'nin Kadıköy'de ikamet ettiğini tespit etmesinin ardından şüpheli düzenlenen bir baskınla yakalanarak gözaltına alındı. “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkındaki yasaya muhalefetten, “Kişinin hatırasınasuçu” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” maddeleri kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin Konya'ya gönderilmeyeceği, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı belirtildi.

Bunun üzerine; Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan stand-up'çı Emre G., Konya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin, sorgusunun ardından, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' maddeleri uyarınca Konya 4.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır." ifadeleri yer aldı.