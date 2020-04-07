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Atatürk ve Sancaktepe Havalimanlarına yapılacak hastaneler için ilk kepçe vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından açıklanan ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na yapılacak hastanelerle ilgili çalışmalar başlatılırken Sancaktepe'de ilk kepçenin vurulduğu görüldü.

07 Nisan 2020 Salı 11:44
Atatürk ve Sancaktepe Havalimanlarına yapılacak hastaneler için ilk kepçe vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulanan Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle düzenlediği Kabinesi toplantısının ardından kamuoyu açıklaması yaparak açıklamasında koronavirüs nedeniyle İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılmasına karar verildiği söyledi.

Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgeye yapılacak hastanelerle ilgili son durum görüntülenirken Sancaktepe’de ilk kepçe vurulduğu, Atatürk Havalimanı'nda da çalışmaların bugün başlaması beklenildiği kaydedildi.

Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı

Atatürk Havalimanı’ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülenirken havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı kayda geçti.

Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı bir çalışma sistemiyle Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda devam ettiği ve aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirtttiği açıklamasında, “Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer vermişti.

Son Güncelleme: 07.04.2020 12:27
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Atatürk HavalimanıHastaneSon DurumSancaktepe Havalimanı
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