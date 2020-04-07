Atatürk ve Sancaktepe Havalimanlarına yapılacak hastaneler için ilk kepçe vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulanan Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle düzenlediği Kabinesi toplantısının ardından kamuoyu açıklaması yaparak açıklamasında koronavirüs nedeniyle İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılmasına karar verildiği söyledi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgeye yapılacak hastanelerle ilgili son durum görüntülenirken Sancaktepe’de ilk kepçe vurulduğu, Atatürk Havalimanı'nda da çalışmaların bugün başlaması beklenildiği kaydedildi.

Atatürk Havalimanı’ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülenirken havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı bir çalışma sistemiyle Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda devam ettiği ve aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirtttiği açıklamasında, “Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer vermişti.