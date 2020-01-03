Atiye'nin dikkat çeken sahneleri Kenan Doğulu'ya soruldu! Doğulu, Beren Saat hakkında konuştu.

Televizyon ekranlarından bir süre uzak kalan Beren Saat, Aralık ayının son haftasında Netflix'te gösterime giren Atiye adlı yapımda başrol olarak yer alıyor. Türkiye'de büyük yankı uyandıran yapımda Mehmet Günsür ile başrolü paylaşan oyuncu, heyecan verici sevişme sahneleriyle gündeme gelirken, bu konu hakkındaki düşünceleri merak edilen eşi Kenan Doğulu'ya sahneler hakkındaki yorumları soruldu. Doğulu, eşi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Beren Saat'in eşi Doğulu, eşinin başrolünde yer aldığı diziyi izledikten sonra övgüler yağdırdı. Hem diziyi hem de başroldeki eşini öven Doğulu, Saat'in Mehmet Günsür ile muhteşem bir partner olduğunu; Beren Saat'in dünya çapında önem arz eden bir oyuncu olduğunun altını çizdi.