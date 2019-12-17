Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'a işaret etti

Türkiye'nin büyük havayolu şirketlerinden birisi olan Atlas Global, Kasım ayında şok edici bir kararla uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar durduracağını açıklamış, bu süreçte mağduriyet yaşayan biletli yolcuların ise mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etmişti. Konuyla ilgili olarak Bakanlık da takipte olacağını, mağdurların bu süreçten olumsuz etkilenmemelerini sağlayacaklarını söylemişti. Bugün ise Atlas Global Havayolları, uçuşların kaldığı yerden devam edeceği tarihin altını bir kez daha çizdi.

Rezervasyon sistemini yeniden aktif hale getiren Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan bu yana uçuşların durdurulmasından sonra faaliyetlerine yeniden başladı. Bu süreçte 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahından itibaren uçuşlarını devam ettireceğini belirten havayolları şirketi, 26 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmeyen uçuşlarla ilgili olarak tüm biletlerin açığa alındığını ve bu biletler ile ilgili değişim talepleriyle ilgili olarak acentelerle temas kurulabileceğini belirtti.