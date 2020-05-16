Avcılar'da bir kadın eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı!

İstanbul Avcılar'da bugün saat 16.30 sıralarında sokakta yürüyen Öznur B. isimli bir kadın arkasından gelen eşi Deniz B. tarafından sırtından bıçaklandı. 3 bıçak darbesi alan kadın kanlar içerisinde yere yığılan kadına çevrede bulunanlar yetişti.

Eşini güpegündüz sırtından defalarca bıçaklayarak öldürmeye çalışan eşi Deniz B. olayın hemen ardında oradan kaçarak uzaklaşırken vatandaşlar durumu hemensağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken eşi Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.