Avcılar'da bir kadın eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı!

İstanbul Avcılar'da bugün saat 16.30 sıralarında sokakta yürüyen Öznur B. isimli bir kadın arkasından gelen eşi Deniz B. tarafından sırtından bıçaklandı. 3 bıçak darbesi alan kadın kanlar içerisinde yere yığılan kadına çevrede bulunanlar yetişti.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken eşi Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.