Avcılar'da vicdansızlık örneği! Yeni doğan bebek çöp konteynerine bırakıldı

İstanbul Avcılar'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Çöp atıklarını toplayan ekipler Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine geldiklerinde konteynerin içinden bebek ağlaması sesi duydular. Hemen içerisine bakılan konteynerda ise yeni doğduğu anlaşılan bir kız bebek buldular.

Kutunun içerinde konularak çöpe atılan bebeğin yaşamasına sevinen atık tolayıcı ekip durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.



Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye de alarak bir soruşturma başlattı.