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Avcılar'da vicdansızlık örneği! Yeni doğan bebek çöp konteynerine bırakıldı

Avcılar'da çöp atıkları toplayan ekipler konteynerine yeni doğmuş bir bebek bırakıldığını gördüler. Yaşadığı anlaşılan bebek olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:16
Avcılar'da vicdansızlık örneği! Yeni doğan bebek çöp konteynerine bırakıldı

İstanbul Avcılar'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Çöp atıklarını toplayan ekipler Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine geldiklerinde konteynerin içinden bebek ağlaması sesi duydular. Hemen içerisine bakılan konteynerda ise yeni doğduğu anlaşılan bir kız bebek buldular.

Yeni doğan bebek çöp konteynerina bırakıldı

Kutunun içerinde konularak çöpe atılan bebeğin yaşamasına sevinen atık tolayıcı ekip durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Yeni doğan bebek çöp konteynerina bırakıldı


Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye de alarak bir soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24
Anahtar Kelimeler:
IstanbulAvcılarYeni Doğan Bebekçöp Konteyneri
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