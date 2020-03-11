Avcılar'da vicdansızlık örneği! Yeni doğan bebek çöp konteynerine bırakıldı

İstanbul Avcılar'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Çöp atıklarını toplayan ekipler Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine geldiklerinde konteynerin içinden bebek ağlaması sesi duydular. Hemen içerisine bakılan konteynerda ise yeni doğduğu anlaşılan bir kız bebek buldular.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye de alarak bir soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24