AVM'de dehşet! Boşanma davaları süren karısını bıçakladı

İstanbul Beylikdüzün'de bulunan bir AVM'de kadı cinayeti işleniyordu. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda 42 yaşındaki Saniye Y. isimli bir kadın boşanma aşamassında olduğ eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Diğer taraftan polis ekipleri saldırganın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Bir internet kafeye giren saldırgan koca, kadının geldiğini görünce kafeden çıkıyor ve eşini bacağından bıçakladıktan sonra hızal uzaklaşıyor. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için arama çalışmaları başlattı.
Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42