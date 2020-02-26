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AVM'de dehşet! Boşanma davaları süren karısını bıçakladı

Beylikdüzü'nde bir AVM'de eşiyle boşanmak davaları devam eden bir kadın, eşi tarafından AVM'nin ortasında bacağından bıçaklandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:42
AVM'de dehşet! Boşanma davaları süren karısını bıçakladı

İstanbul Beylikdüzün'de bulunan bir AVM'de kadı cinayeti işleniyordu. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda 42 yaşındaki Saniye Y. isimli bir kadın boşanma aşamassında olduğ eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 

Boşanma davaları sürdüğü için uzaklaştırma kararı çıkardığı kocası Erkan Y. ile AVM'de karşılaşan Saniye Y. AVM'nin ortasında saldırıya uğradı. Eşi tarafından bacağından bıçaklanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçarak uzaklaştır. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak  Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan polis ekipleri saldırganın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Bir internet kafeye giren saldırgan koca, kadının geldiğini görünce kafeden çıkıyor ve eşini bacağından bıçakladıktan sonra hızal uzaklaşıyor. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42
Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüBıçaklı SaldırıAVM
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