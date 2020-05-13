AVM'lerin açılması sonrasında oluşan kuyruklara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama!

Alınan kararlar ile AVM’lerin açılması sonrasında kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alışveriş merkezlerinin açılması ile birlikte yığılmaların yaşandığını ve bu yığılmaların doğru olmadığını belirtti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca “AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu.” Dedi.

Sosyal mesafe kuralına uyulmadığına dikkat çeken Bakan Koca, maske takmayanların bile olduğunu ve “Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olarak uyulmalı. Risk halen devam ediyor. Mecbur değilsek evden dışarı çıkmayalım.” Açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:28