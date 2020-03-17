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Avrupa'dan Türkler gelmeye başladı! Yurtlara taşındılar

Avrupa'da ziyaret, iş sehayati gibi geçici olarak bulunan Türk vatandaşları konulan özel seferlerle Türkiye'ye getirildiler. İstanbul Havalimanına peş peşe iniş yapan uçaklardan alınan yolcular büyük güvenlik önlemleri altında önceden onlar için hazırlanmış yurtlara taşındılar.

17 Mart 2020 Salı 21:20
Avrupa'dan Türkler gelmeye başladı! Yurtlara taşındılar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların hafta sonu Türkiye'ye gelişleri durdurulmuştu. Ziyaret, iş seyahati gibi geçici olarak Avrupa'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye tahliye edilmesine karar verildikten sonra özel seferler hazırlandı. 

Diğer taraftan 9 ülkede bulunan Türk vatandaşları arasından 3 bin 614 kişi, yurda dönüş için Türk Büyükelçiliklerine başvuruda bulundu. THY'nin düzenlediği özel seferler ise bugün itibariyle gece yarısına kadar bu yolcuları Avrupa şehirlerinden İstanbul'a taşıdı. İlk uçak Münih'den saat 14.15 sıralarında İstanbul'a gelirken ikinci uçak ise, Almanya'nın Nürnberg şehrinden saat 15.20'de geldi. 

İstanbul Havalimanı'nda ise uçaklar gelmeden önce özel bir bölge hazırlandı. Hazırlanan bölgeye inen uçaklardaki yolcular, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından karşılandı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Uçaktan inen Türk vatandaşları karantinaya alınmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de daha önceden belirlenen yurtlara özel otobüslerle taşındılar. Uçaklarda, biri doktor olmak üzere toplam 3 kişilik sağlık personelinin kontrolünden geçen yolcular arasında semptom belirtisi olanların koronavirüs nedeniyle hazırlanan referans hastanelere, semptomsuz olanların da karantina için hazırlanan yurtlara taşınacağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 21:21
Anahtar Kelimeler:
AvrupaKoronavirüsüTürkGeri Dönüş
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