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Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının hemen ardından Avrupa ülkelerine doğru tüm kara ve deniz sınırları mülteci göçmen geçişi için yasak kaldırıldı. Avrupa'ya geçiş izni çıkan göçmenler geceden çıkarak sınırlara doğru akın etmeye başladılar.

28 Şubat 2020 Cuma 12:06
Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar

Türkiye, İdlib'te Türk Dilahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerginlikten dolayı oradan gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. 

Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar

Cumhurbaşkanlığı acil güvenlik toplantısı sonrasın da çıkan bu karar üzerine bazı düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek için İstanbul, Edirne, Çanakkale ve İzmir'e gelmeye başladışar. Sınırlarda oluşan hareketlilik öncesi birçok şehirden göçmenleri taşımak için üvretsiz otobüsler kaldırıldığı öğrenildi.

Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların hemen ardından mülteciler, Avrupa'nın yolunu tutmaya başlarken binlerce düzensiz göçmen sınırlarda ve ülkenin muhtelif noktalarında toplandılar. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle ve otobüslerle geldikleri kaydedildi.

Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar


Bazı düzensiz göçmenler ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere akın ederken, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler ise Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladılar.

Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar

Edirne'de de düzensiz göçmen hareketliliği arttığı görüldü. Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra yaya olarak ilerlemeye devam ediyorlar. Ege sahili vasıtasıyla Avrupa'ya çıkmak isteyen göçmenler Muğla'nın Bodrum ilçesinde geceden geldiler.

Ayrıca, Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

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