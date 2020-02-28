Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar

Türkiye, İdlib'te Türk Dilahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerginlikten dolayı oradan gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı acil güvenlik toplantısı sonrasın da çıkan bu karar üzerine bazı düzensiz göçmenler Avrupa'ya gitmek için İstanbul, Edirne, Çanakkale ve İzmir'e gelmeye başladışar. Sınırlarda oluşan hareketlilik öncesi birçok şehirden göçmenleri taşımak için üvretsiz otobüsler kaldırıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların hemen ardındanler, Avrupa'nın yolunu tutmaya başlarken binlerce düzensiz göçmen sınırlarda ve ülkenin muhtelif noktalarında toplandılar. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle ve otobüslerle geldikleri kaydedildi.



Bazı düzensiz göçmenler ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere akın ederken, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler ise Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladılar.

Edirne'de de düzensiz göçmen hareketliliği arttığı görüldü. Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra yaya olarak ilerlemeye devam ediyorlar. Ege sahili vasıtasıyla Avrupa'ya çıkmak isteyen göçmenler Muğla'nın Bodrum ilçesinde geceden geldiler.

Ayrıca, Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.