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Avukat, icra takip elemanı tarafından 828 kez dolandırıldı

Ataşehir'de Avukatlık hizmeti veren Fulya Uzunoğlu, yanında çalışan icra takip elemanı tarafından 828 kez dolandırıldığını ve 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine geçirdiğin iddia ederek şahıstan şikayetçi oldu.

21 Ocak 2020 Salı 13:50
Avukat, icra takip elemanı tarafından 828 kez dolandırıldı

İstanbul Ataşehir'de çeşitli finans kuruluşları, özel ve tüzel kişilere icra ve tahsilat üzerinde çalışan avukat Fulya Uzunoğlu, 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak çalışan T.T. isimli kadını işe alarak birlikte çalışmaya başladılar.

Avukat Uzunoğlu'nun iddiasına göre UYAP ve diğer hukuk programlarını iyi kullanan T. T., kısa sürede haciz yapılacak dosyalarının koordine etmesi için programın başına getirildi.  T.T. geçtiğimiz yıl Mart ve Aralık ayları arasında dosya borçlularına haciz işlemlerinin yapılması için hukuk bürosundan düzenli olarak masraf talep etti ve tahsil ettiği meblağları icra takip elemanlarına göndermek yerine zimmetine geçirdi. 

Sahte tahsilat makbuzları ve haciz yapılmış gibi masraf makbuz düzenleyen T.T. sahte belgeleri bankanın bilgisayar sisyemine de kaydetti.

2019 yılı Aralık ayı teftişlerinde Banka müfettişleri rutin denetim yaptığı sırada büroda çalışan T. T.'nin gergin hallerinden şüphelendiler ve bilgisayar üzerinde inceleme yaptılar. Müfettişelrin incelemeleri sonucunda sahte belgeler farkına verildi ve yapılan sotgulamada  T.T. yaptıklarını müfettişlere itiraf etti.

Avukat Fulya Uzunoğlu ise, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak bir dilekçe hazırladı. Uzunoğlu sunduğu dilekçesinde T.T. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için şikayette bulundu.

 T.T.'nin zimmetine geçirdiği paraları üzerinde tutmayarak 4 ayrı suç ortağı bulunduğu ve ortak banka kartıyla paraları aktardığı iddia edildi. Soruşturma başlatan savcılık, T. T.'nin, zimmetine geçirdiği paraları gönderdiği suç ortaklarını tespit etmek için de inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
AvukatAtaşehirIcra TakipDolandırıcılık
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