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Aydın'da acı olay! İki kardeş yanarak hayatını kaybetti

Aydın Çine'de korkunç bir olay yaşandı.Bir evde sebebi henüz bilinmeye neden ile yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Irmak feci şekilde hayatını kaybetti

21 Nisan 2020 Salı 14:24
Aydın'da acı olay! İki kardeş yanarak hayatını kaybetti

Feci olay Aydın Çine'de bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Köy'de çiftçilik ile uğraşan bir aile evlerinin bahçesinde tarım işi ile ilgilenirken evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de evin içinde bulunan 5 yaşındaki Nazlı ile 2 yaşındaki Irmak Kartal’ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Acı haberi alan anne Ayşe kartal ise yaşadığı evlat acısına dayanamayarak fenalık geçirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet hastanesi’ne kaldırılan acılı annenin şok yaşadığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çalışma başlatılırken jandarma ve itfaiye ekipleri yanan evde inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

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