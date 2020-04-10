Aydın'da kahvehaneye çevrilen daireye baskında ceza yağdı

Dün Bolu’da ve bir önceki gün de Antalya’da baskın yapılarak kumar oyanıkları tespit edilen 13’er kişilik 2 gruba ceza yazmasının ardından aynı baskın bugün Aydın'ın Nazilli ilçesinde de gerçekleştirildi.

Bir apartmansininye çevrildiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Dairenin kahvehaneye çevrildiği ve orada kumar oynandığını belirleyen ekipler aynı zamanda alkol de alındığına dair tutanak tuttu.

Yapılan baskında dairede oyun oynadıkları ve aynı zamanda alkol aldıkları belirlenen 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’nun 283’üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150’şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesilirke polis oyun malzemelerine el koydu. Daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldiğü öğrenilen 13 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



