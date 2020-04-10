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Aydın'da kahvehaneye çevrilen daireye baskında ceza yağdı

Aydın'na bağlı Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ihbarını alan polis belirtilen adrese baskın düzenledi. Baskında 13 kişi gözaltına alınırken oyun oynayıp, alkol aldığı belirlenen kişilere de ceza yağdırdı.

10 Nisan 2020 Cuma 14:56
Aydın'da kahvehaneye çevrilen daireye baskında ceza yağdı

Dün Bolu’da ve bir önceki gün de Antalya’da baskın yapılarak kumar oyanıkları tespit edilen 13’er kişilik 2 gruba ceza yazmasının ardından aynı baskın bugün Aydın'ın Nazilli ilçesinde de gerçekleştirildi.

Bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren  Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Dairenin kahvehaneye çevrildiği ve orada kumar oynandığını belirleyen ekipler aynı zamanda alkol de alındığına dair tutanak tuttu.

Yapılan baskında dairede oyun oynadıkları ve aynı zamanda alkol aldıkları belirlenen 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’nun 283’üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150’şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesilirke polis oyun malzemelerine el koydu. Daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldiğü öğrenilen 13 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


 

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CezaBaskınAydınNazilliDaireKahvehane
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