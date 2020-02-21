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Aydın'da öğrencisiyle tartışan öğretmen intihar etti

Aydın'da bir ilkokul öğretmeni öğrencisiyle tartıştıktan sonra okulun yakınlarındaki bir ağaca kendisini asarak intihar etti.

21 Şubat 2020 Cuma 22:49
Aydın'da öğrencisiyle tartışan öğretmen intihar etti

Aydın'a bağlı Nazilli ilçesinde bir intihar olayı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli ve bir çocuk annesi ilkokul öğretmeni Olcay B., kendisini görev yaptığı okulun yakınlarında buluna bir ağaca asarak intihar etti.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Pirlibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre okulda öğrencisiyle tartıştıktan sonra dışarı çıkan öğretmen Olcay B. bir süre sonra okulun yakınlarında bir bahçede bulundu. Orada buluna ağaca kendisini iple asarak intihar eden öğretmenin olay anında öldüğü belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken olay yeri ve ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardında öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öğretmen Olcay B.'nin son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı bilgisini alan Polis ise olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenIntiharAydınNazilli
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