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Aydın'da faciaya ramak kaldı! Freni tutmayan kepçe eve girdi

Aydın Koçarlı ilçesinde yokuş aşağı giden bir kepçe freninin tutmaması sonucu bir eve girerek durabildi. Evin halini gören ev sahibi baygınlık geçirdi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 19:44
Aydın'da faciaya ramak kaldı! Freni tutmayan kepçe eve girdi
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Facia'ya ramak kalan olay bugğn öğlen saatlerinde Aydın Koçarlı ilçesinde yaşandı. Yokuş aşağı inen bir kepçe, aniden freni patlatı ve tutmadı. Durumu fark eden kepçe sürücüsü Alptekin Yavuz isimli şahıs kepçenin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aşağı doğru hızlanan kepçe ancak bir evin duvarını yıkıp içeri girince durabildi. Meydana gelen kazada kepçe sürücü ile yanındaki Eflan Özçelik isimli vatandaş yaralandı.


Bu esnada gürültüyü duyan ve dışarı çıkan ev sahibi Dürdane Ateş isimli talihsiz kadın korkudan bayıldı.

Kazada yaralanlar ve baygınlık geçiren ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 15.06.2020 22:18
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