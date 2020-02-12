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AYM'den CHP'ye ret! Kanal İstanbul başvurusu iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin Kanal İstanbul projesinin iptali ile ilgili yaptığı başvuruyu oy birliği ile reddetti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 11:11
AYM'den CHP'ye ret! Kanal İstanbul başvurusu iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP grup başkanvekilleri ve 139 milletvekili tarafından hazırlanak mahlemeye sunulan Kanal İstanbul projesi hakkında iptal başvurusunu redetti. 7416 sayılı Yap-İşlet-Devlet modeline ilişkin yasa ile  "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresinin iptaline ilişkin sunulan başvuru gerçekleştiirlen değerlendirmeler sonrasında oy birliği ile reddedildiği açıklandı.

İlgili yasaya eklenen ibarenin yürürlüğünün durdurulması istemi ile verilen Anayasa Mahkemesi'nin red kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. AYM'nin gerekçe kararında ise kamu kurum ve kuruluşlarınca ifa edilen ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan 3996 sayılı Kanun'un dava konusu kuralı da içeren 2'nci maddesinde kanunun kapsamının düzenlendiği ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 12.02.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiKanal IstanbulCHPRet Kararı
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