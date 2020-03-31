Ayşe Karaman cinayetinden tutuklanan sanık doktordan ilginç tahliye talebi

Ankara’da 29 Temmuz 2018 yılında anestezi teknikeri Ayşe Karaman, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü olarak bulunmuştu. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen ve hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan doktor Özgür Tarhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüyle ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi dün nöbetçi Ankara 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.tedbirleri kapsamında duruşmaya getirilmeyen doktor Tarhan, SEBGİS sistemi ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı. Kendisine sömz hakkı verilmesinde sonra mahkeme heyetine koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirten tutulu sanık Özgür Tarhan tahliyesini talep etti. Mahkeme ise sanık tarafından iletilen bu talebi reddetti.

Sanık avukatlarıda müvekkillerinin bu taleine karşılık Kovid-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, sanık Tarhan'ın topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Ayşe Karaman taraf avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mahkeme heyetine bildirdi.

Ankara 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlattı ve sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.