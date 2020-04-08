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Aytaç Yalman'dan sonra eşinin de koronavirüs'ten ölümü üzdü!

Ölümünden sonra koronavirüs salgın hastalığından hayatını kaybettiği açıklanan Eski Kara Kuvvetleri komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:18
Aytaç Yalman'dan sonra eşinin de koronavirüs'ten ölümü üzdü!

Ölümünden sonra koronavirüs salgın hastalığından hayatını kaybettiği açıklanan eski kara kuvvetleri komutanı emekli Orgeneral  Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da tedavi gördüğü Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aytaç Yalman'ın ölümüden sonra koronavirüs salgın hastalığından öldüğü açıklandığı zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Belma Yalman'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurmuştu.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman, 29 Temmuz 1940 tarihinde dünyaya geldi. 14 ayrı esere imza atan Yalman’ın sekiz kitabı bulunuyordu. ‘Beş Bin Yıllık Kültürümüzün Sesi Müzik’ kitabı en çok bilinen eserleri arasındaydı.

1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı. 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti. 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı, 1990 yılında ise Tümgeneral rütbesine terfi etti. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. Aynı yıl Korgeneral rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995-1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.
1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı. 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.16 Mart 2020 günü korona virüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 08.04.2020 17:27
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