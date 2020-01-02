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Aziz Yıldırım'a verilen beraat kararının temyizini tamamlayan Yargıtay kararını verdi

Aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararıyla ilgili temyiz tamamlandı. Yargıtay, mahkeme kararını usul eksikliğini gerekçe göstererek bozdu.

02 Ocak 2020 Perşembe 22:22
Aziz Yıldırım'a verilen beraat kararının temyizini tamamlayan Yargıtay kararını verdi

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda şike' soruşturması kapsamında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve spor dünyasında tanınmış 36 kişi hakkında dava açılmış ve Lig'in 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.

Azil Yıldırım ve haklarında suçlamalar olan 36 sanık bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkında suç örgütü kurarak yönetmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası cezası alan Yıldırım, temyize başvurmuş ve İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar hakkındaki cezayı onamıştı.

Yıldırım daha sonr özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesine, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi başvurusunun ardından yeniden yargılama başlatan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında "Futbolda şike" davasını düşürerek sanıkların beraatine karar vermişti.

'Futbolda şike' davası kapsamında, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama davasında Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında vermiş olduğu beraat kararının temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği nedeniyle bozduğuna hükmetti. Buna göre, dava usul eksikliğin giderilmesi için tekrar yenilenecek. Mahkeme, yakalaması olup dosyaya sonradan dahil edilen isimlerle başından beri yargılanan Aziz Yıldırım gibi isimlerin dosyalarını ayrı ayrı karara bağlayacak.

Beraatine karar verilen Aziz Yıldırım'ın tekrar bir şikayette bulunarak FETÖ adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluları hakkında yeni bir soruşturma başlatmıştı.

FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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Yargıtay KararıAziz Yıldırımşike Davası
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