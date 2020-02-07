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Baba, öz kızını erkek arkadaşı yüzünden gözünü kırpmadan öldürdü

Ankara'da lise öğrencisi Şeyma Y. Erkek arkadaşı olduğunu öğrenen babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Öz baba kızını öldürdükten sonra cesedi yol kenarına attı ve ardından polise teslim oldu.

07 Şubat 2020 Cuma 12:33
Baba, öz kızını erkek arkadaşı yüzünden gözünü kırpmadan öldürdü

nkara çubuk'ta korkunç bir cinayet meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. isimili bir kişi lise öğrencisi kızını erkek arkadaşı var diye öldürdü.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Kargın Mahallesi yolu üzerinde kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Y.'yi görenler, polisarayarak ihbarda bulundular. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemelerde genç kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlediler. 

Kafasına ve beline isabet eden mermiler yüzünden hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi Şeyma'nın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafınadn bulunduğu yerden alınıp Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın babası H.Y. ise işlediği cinayetin ortaya çıkmasından hemen sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve öz kızının kendisnin öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. H.Y. gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu yüzden öldürdüğü söyledi. Polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.
 

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