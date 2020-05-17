Baba, trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü yol ortasında silahla öldürdü

Korkunç cinayet Kütahya'da yaşandı. Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar'ı yolda takip ederek bir süre sonra aracıyla ona arkadan çarptı.

Kazadan sonra aracından inan ve oğlunu 4 yıl önce kaza'da kaybeden Mustafa Ilgın silahına sarılarak Hakan İşgüzar'ın üzerine 4 el ateş etti ve kendi aracıyla olay yerinde uzaklaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan İşgüzar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DİNEN ADAM ÖLDÜRME CEZASININ NE OLDUĞUNA İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Mustafa Ilgın, öldürdüğü Hakan İşgüzar'ın 2016 yılında oğlu Süleyman Ilgın'ın motosikletine çarparak ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Bu süre içerisinde ruhsatsız tabanca satın alıp internet üzerinden de 'dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna' ilişkin araştırmalar yaptığını söyledi