Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. N.T. isimli bir kadın kaybettiği annesinin mirasını babası vermediği için sinir krizi geçirdi ve Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'leri çekiçle parçaladı.

Babasıylayapan ve kavganın ardından evden ayrılan N.T., cadde üzerindeki'lerinin olduğu yere gelerek elinde getirdiği çekiçle ATM camlarına vurmaya başladı. Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın, çekiçle 8 ATM'nin camlarını tuz-buz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise haber verilmesi sonrasında olay yerine polis gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Belirtilen adrese kısa sürede sevk edilen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olaya sağlık ekipleri dahil edildi.

Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren N.T.'ye sakinleştirmek için iğne vurdu. İğneden sonra kontrol altına alınan kadın ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulaması yapılması için emniyete götürüldü.