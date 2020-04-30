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Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı

Bursa'da annesi öldükten sonra kalan mirası babası kendisine vermeyince öfkesinden delirerek kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. Sağlık ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:42
Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. N.T. isimli bir kadın kaybettiği annesinin mirasını babası vermediği için sinir krizi geçirdi ve Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'leri çekiçle parçaladı.

Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı

Babasıyla miras kavgası yapan ve kavganın ardından evden ayrılan N.T., cadde üzerindeki banka ATM'lerinin olduğu yere gelerek elinde getirdiği çekiçle ATM camlarına vurmaya başladı. Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın, çekiçle 8 ATM'nin camlarını tuz-buz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise haber verilmesi sonrasında olay yerine polis gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Belirtilen adrese kısa sürede sevk edilen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olaya sağlık ekipleri dahil edildi.

Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı

Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren N.T.'ye sakinleştirmek için iğne vurdu. İğneden sonra kontrol altına alınan kadın ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulaması yapılması için emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziMiras KavgasıBanka Atm
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