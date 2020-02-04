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Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi

Ümraniye'de Mahmut A. isimli bir kişi vefat eden babasına ait bir aracın camını kırarak ateşe verdi. Aracı yakarak tamamen kül olmasına neden olan Mahmut A.'nın akli dengesinin de yerinde olmadığı ileri sürüldü.

04 Şubat 2020 Salı 14:19
Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi

İstanbul Ümraniye'de vefat eden babasına ait 61 FL 778 plakalı aracı yakan Mahmut A., mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Saay 12.00 sıralarında meydana gelen olayda akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. babasına ait aracın camını kırarak aracı ateşe verdi.

Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi

Mahalle sakinleri alev alan otomobilir görür görmez durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına müdahale ederek söndürürken otomobilde büyük çapta hasar oluştuğu görüldü.

Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi

Babasının otomobilini yakan Mahmut A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisinden görüntü alamaya çalışan gazetecilere, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." diye konuştu.

Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi

Mahmut A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYangınÜmraniyeOtomobil
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