Babasına ait aracın camını kırarak ateşe verdi

İstanbul Ümraniye'de vefat eden babasına ait 61 FL 778 plakalı aracı yakan Mahmut A., mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Saay 12.00 sıralarında meydana gelen olayda akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. babasına ait aracın camını kırarak aracı ateşe verdi.

Mahalle sakinleri alev alan otomobilir görür görmez durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına müdahale ederek söndürürken otomobilde büyük çapta hasar oluştuğu görüldü.

Babasının otomobilini yakan Mahmut A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisinden görüntü alamaya çalışan gazetecilere, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." diye konuştu.

Mahmut A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.