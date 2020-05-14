Babasını öldüren çocuğa ilk duruşmada tahliye

Şiddet gören annesini babasından korumaya çalışırken babasını vurarak öldüren 15 yaşındaki M.Ü'ye Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nden tahliye kararı çıktı.

Babasını öldüren çocuğa ilk duruşmada tahliye
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Ankaranın Mamak ilçesinde devamlı babasından şiddet gören annesini korumak için babasının ölümüne sebep olan M.Ü 'ye 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan M.Ü savunmasında "Olay gecesi odada uyuyordum. Gürültüler üzerine uyandım. Babam anneme şiddet uyguluyordu. Daha sonra silahı aldı, bir elinde mermiler vardı. Mermileri tabancaya yerleştirdi, 'Seni, anneni, babanı, kardeşlerini, çocuklarını hepsini öldüreceğim' dedi ve silahı anneme doğrulttu. Ben de 'Baba ne yapıyorsun' diye eline sarıldım. Daha sonra ateş ettim" dedi. " dedi

Tarafların savunmaları bitirmesinin ardından mahkeme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılmasına karar verirken sanık M.Ü'yü "Delillerin büyük ölçüde bulunmuş olması, suça sürüklenen çocuğun yaşı, 7242 sayılı yasa (Af yasası) hükümleri de gözetilerek" tahliyesine karar verdi.


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