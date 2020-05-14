Babasını öldüren çocuğa ilk duruşmada tahliye

Ankaranın Mamak ilçesinde devamlı babasından şiddet gören annesini korumak için babasının ölümüne sebep olan M.Ü 'ye 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan M.Ü savunmasında "" dedi

Tarafların savunmaları bitirmesinin ardından mahkeme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılmasına karar verirken sanık M.Ü'yü "Delillerin büyük ölçüde bulunmuş olması, suça sürüklenen çocuğun yaşı, 7242 sayılı yasa (Af yasası) hükümleri de gözetilerek" tahliyesine karar verdi.