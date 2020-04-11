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Bağcılar'da vatandaşların yasağa rağmen film izler gibi yangın izlemeleri pes dedirtti!

İstanbul Bağcılarda bir apartmanın son katında yangın çıktı. Şans eseri ölen yada yaralananın olmadığı yangında vatandaşların yasağa rağmen sokağa çıkıp film izler gibi yanan apartmanı ve itfaiye ekiplerini izlemeleri pes dedirti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:20
Bağcılar'da vatandaşların yasağa rağmen film izler gibi yangın izlemeleri pes dedirtti!

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  
Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

YANGIN İZLEMEYE AKIN ETTİLER

Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne yangın izlemeye akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

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YangınBağcılar
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