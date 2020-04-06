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Bağcılar Kaymakamlığı açıkladı, ilçede 4 binaya karantina uygulanıyor

Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede 4 binada koronavirüsü salgını nedeniyle karantina uygulamasına geçildiğini duyurdu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:04
Bağcılar Kaymakamlığı açıkladı, ilçede 4 binaya karantina uygulanıyor

İstanbul Bağcılar'da yeni tip koronavirüsüne yakalandığı ve kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenilen vatandaşların ikamet ettiği 4 bina tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Bağcılar Kaymakamlığı tarafından 4 binanın karantinaya alındığı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"04 Nisan 2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde;

İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca KARANTİNA tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekerken binalara giriş ve çıkışlara polis izin vermiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutmaya başladığı ve bina sakinlerinin ihtiyaçlarının ise gönüller tarafından karşılandığı öğrenildi.

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IstanbulKoronavirüsüKarantinaBağcılar4 Bina
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