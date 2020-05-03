Bağcılar TEM'de korkunç kaza! Araç bariyeri aşarak caddeye uçtu

İstanbul Bağcılar'da sabah saat 06.30 sıralarında orkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak bariyerleri aştı.
Edirne istikameti tarafında meydana gelen kaza araç sürücüsü C. Çoban'ın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce bariyerleri aşarak yön tabelasının beton zeminine vurarak savruldu. Daha sonra savrulan araç yeşillik alanda taklalar attı ve hiç durmayarak viyadük altında bulunan Veysel Karani Caddesi'ne uçtu.
Ağır yaralanan sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırkan polis ekipleri Veysel Karani Caddesinin her iki tarafına da şerit çekerek yolu bir süreliğine kapattı. Kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardında polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.