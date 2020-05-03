Bağcılar TEM'de korkunç kaza! Araç bariyeri aşarak caddeye uçtu

İstanbul Bağcılar'da sabah saat 06.30 sıralarında orkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak bariyerleri aştı.

Edirne istikameti tarafında meydana gelen kaza araç sürücüsü C. Çoban'ın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce bariyerleri aşarak yön tabelasının beton zeminine vurarak savruldu. Daha sonra savrulan araç yeşillik alanda taklalar attı ve hiç durmayarak viyadük altında bulunan Veysel Karani Caddesi'ne uçtu.

Çevrede buluna vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri kazada sürücü C. Çoban ile yanında bulunan G. Çoban isimli kadın yolcu araçta sıkıştığı belirlediler. Araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcu bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadın yolcu G. Çoban'ın hayatını kaybettiğini sürücü C. Çoban'ın da apır yaralandığını tespit ettiler.

Ağır yaralanan sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırkan polis ekipleri Veysel Karani Caddesinin her iki tarafına da şerit çekerek yolu bir süreliğine kapattı. Kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardında polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



