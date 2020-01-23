Bağcılar TEM'de virajı alamayan beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Bağcılar TEM Bağlantı Yolunda sabah saat 09.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Yan yoldan ana yola girmeye çalışan beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak virajı alamadı. Bulundupu yere devrilen mikser o sırada Ercan Deniz yönetiminde bulunan otomobile çarptı ve otomobili bariyerlere sıkıştırdı.

Meydana gelen kaza sonrasında beton mikserin sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, mikser tarafından bariyere sıkıştırılan otomobilin içindeki sürücü Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camından dışarı çıkmayı başardılar.

lay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ercan Deniz ve oğlunun kazadan yara almadığını belirlerken her ihtimale karşı ambulansta gözetim altında tutuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise mikserin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmaklara başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Ercan Deniz, kaza anını anlatırken “Oğlumla seyir halindeydik, tırın virajı hızlı döndüğünü gördüm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama kurtulamadım. Allahtan emniyet kemerlerimiz takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye korktum. Allahtan bariyerler sağlamdı. Arka camı kırdık, oradan çıktık. Allaha şükür bizde bir şey yok.” ifadelerini kullandı.