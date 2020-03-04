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Bahar Kalkanı Harekat alanında 2 asker şehit düştü, 6 asker yaralandı

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre Bahar Kalkanı Harekat'ında 2 askerimiz şehit düşerken 6 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:48
Bahar Kalkanı Harekat alanında 2 asker şehit düştü, 6 asker yaralandı

Suriye'nin İdlin bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekat'ından son dakika bilgisi geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bahar Kalkanı Harekat alanında Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada ayrıca 6 askerimizinde saldırıda yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gerçekleştirilen saldırı ile ilgili resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. 

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.?
Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş,  3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."

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