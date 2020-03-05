betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111815
ALTIN
329.424
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.9265
EURO
6.8189

Bahar kalkanı harekatından acı haber!2 askerimiz şehit 3 askerimiz yaralı

Esed rejim unsurları tarafından açılan ateş sonrası 2 kahraman askerimiz şehit olmuş,3 kahraman askerimiz yaralanmıştır.

05 Mart 2020 Perşembe 22:40
Bahar kalkanı harekatından acı haber!2 askerimiz şehit 3 askerimiz yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 05.03.2020 23:02
Anahtar Kelimeler:
Bahar Kalkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova'daki Liderler arasındaki İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Moskova'daki Liderler arasındaki İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İBB 'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlikler
İBB 'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlikler
Başarılı sporculara üniversitede burs müjdesi ! Protokol imzalandı
Başarılı sporculara üniversitede burs müjdesi ! Protokol imzalandı
Adalet Bakanı Gül, CHP'li Öztoç hakkında fezlekenin Meclise sunulduğunu açıkladı
Adalet Bakanı Gül, CHP'li Öztoç hakkında fezlekenin Meclise sunulduğunu açıkladı
Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Görüşmeden ilk açıklamalar
Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Görüşmeden ilk açıklamalar
İdlib'den acı haber geldi! Saldırıda yaralanan asker hastanede şehit düştü
İdlib'den acı haber geldi! Saldırıda yaralanan asker hastanede şehit düştü

Popüler Haberler

Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı vakitleri
Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Devlet destekli evlilik kredisi şartları nelerdir? 2020 Devlet destekli evlilik kredisi başvuru işlemleri
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
Emekli maaşını taşıma promosyon kampanyaları! Emeklilere 750 TL’ye varan banka promosyon ödemeleri
Atm kartımı yuttu ne yapabilirim, nereye başvurmalıyım?
2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
Balık yağı nelere iyi gelir? Balık yağının faydaları nedir?
Emekliye promosyon ödemesi tarihleri belli oldu mu? Banka promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
20 Bin Sözleşmeli öğretmen ataması illere göre kontenjanlar
Mart 2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu! İşkur ile 11 ilde bekçi alımı yapılacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.