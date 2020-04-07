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Bahçeli'den korona virüs açıklaması! 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya üzeriden önemli paylaşımlar yaptı.Bahçeli yapmış olduğu paylaşımda "İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır." dedi

07 Nisan 2020 Salı 18:38
Bahçeli'den korona virüs açıklaması! 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'

MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzeriden korona virüs ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini ifade ederek önemli paylaşımlar yaptı.

İşte Devlet Bahçelinin yapmış olduğu duygu yüklü paylaşımlar;

*"İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır."

*"KOVİD-19 salgını dünyaya bulaşmakla kalmamış, insanlık değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklemiştir. Bir yürekten kopan çığlık, bir başka yüreğin hazin tellerini titretmiştir. Coğrafyalar arasında köprüler kurulmuş, ülkeler aynı mevzide buluşmuştur."

*"Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır."

*"Bir yanda KOVİD-19 hastalığıyla mücadele ederken, diğer yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir."

*"Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegâne gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır."

*"Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır."

*"Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim."

*"Allah’tan niyazım KOVİD-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam âlemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Barış açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın KOVİD-19 karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir."

Son Güncelleme: 07.04.2020 18:49
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliKorona VirüsBerat Kandili
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