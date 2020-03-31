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Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek! 5 aylık maaşıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor.Son olarak MHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya 5 aylık maaşı ile katıldığını duyurdu.

31 Mart 2020 Salı 01:03
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek! 5 aylık maaşıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na siyasi liderlerden de destek gelmeye başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Zor günlerin, dayanışma ve yardımlaşmayla aşılacağını vurgulayan Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz bize yeteriz' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

"Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz" diyen Bahçeli, Türkiye'nin koronavirüse asla teslim olmayacağını aktardı.

Son Güncelleme: 31.03.2020 01:11
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeiMilli Dayanışma Kampanyası
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