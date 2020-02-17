Bahçelievler'de iki esnafın kavgasında kan aktı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde esnaflık yapan iki kişi aralarındaki husumet nedeniyle bir birlerine girdileri. Aynı cadde üzerinde biri emlakçılık yapan di,ğeri de esnaf olan 2 kişi aralarındaki alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladılar.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine emlak dükkanı sahibi olan şahıs yanında taşıdığı silahla esnaf ve 2 oğluna ateş açmaya başladı. 3 kişinin kanlar içinde kaldığı olay sonrasında çevrede bulunanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaralı şahısların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.