Bahçelievler'de 7 katlı boş bina bir anda yerle bir oldu

İstanbul Bahçelievler'deki Emek Caddesi üzerinde bulunan ve daha çnceden kentsel dönüşüm yapılacapı için boşaltılab 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Yaklaşık 1 ay önce boşaltılan binanın çökmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında birinin olabileceği ihtimaline karşı ekipler çalışma başlattı.

AFAD öncülüğünde yapılan çalışmalar doğrultusunda ses dinleme cihazları ve hassas burunlu köpekler eşliğinde çalışmalarını devam ettiriken enkaz altında henüz kimseye rastlanmadığı bildirildi. Polis ekipleri ise yıkılan 7 katlı binanın çevresinde her hangi bir durum oluşmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Yıkımın meydana geldiği mahalleye gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binada kimsenin oturmadığı bilgisine sahip olduklarını ve kullanılmayan ve yıkılacağı için boşaltılan binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girip çıktıkları bilgisininde kendilerine ulaştığını söyleyerek "AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri burada çalışıyoruz. AFAD'ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor. Yıkılan bina yandaki 7 katlı binanın 4 katının yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada da yaralı ve ölüm vakamız yok, sadece maddi kayıp var. Tüm ekipler çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında bir insan var mı, araştırıyoruz." diye konuştu.

1991 yılında yapılan binanın 2.5 katının kaçak olduğu öğrenilirken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliği ise olayın ardından 7 katlı binanın çökmesine ilişkin açıklama yaparak açıklamada, "Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır" denildi.

valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi'nde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.