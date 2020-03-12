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Bakan açıkladı ! Hafta sonu tüm izinler iptal

Virüs salgınına karşı ülkede önlemler devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da geldi. Akar yaptığı açıklamada, "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak." diye konuştu.

12 Mart 2020 Perşembe 11:16
Bakan açıkladı ! Hafta sonu tüm izinler iptal

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
 
İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.
 

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.
 
Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle  birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak.

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıHulusi AkarKoronavirüs
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