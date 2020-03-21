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Bakan açıkladı! ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardım ödemesi yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadan 1000 lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:04
Bakan açıkladı! ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardım ödemesi yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı”nın detaylarını paylaştı.

Selçuk; “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.” dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

Son Güncelleme: 21.03.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıEkonomik İstikrar Kalkanı Paketi
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