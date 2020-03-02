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Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın son durumunu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili son durum açıklamalarında bulundu. Akar, harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm saldırılara misliyle ve tereddütsüz karşılık verdiğini bildirdi.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:39
Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın son durumunu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'da sınırın sıfır noktasında dün başlatılan 'Bahat Kalkanı Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri’nde gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dün geceyi de Sınırda geçiren Bakan Akar, Harekat ile ilgili son durum açıklamalarında bulundu. Harekatın şu ana kadat planlandığı bir şekilde başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Hulusi Akar, TSK'nin gerçekleştirilen saldırılara karşı misliyle karşılık verdiğini ve 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 2 bin 557 Rejim unsurunu etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin, Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncesinin olmadığına dikkat çeken Bakan Akar, "Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" diye konuştu. İdlib'deki ılımlı muhaliflerin ise 3 köyü daha rejim güçlerinden geri aldıklarını ve bölgede kontrolü sağladıklarını belirtti.

Tüm gece boyunca İdlib’deki faaliyetleri rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Akar, asil milletin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelenin devam ettiğini kaydetti ve İdlib’deki ateşkese rağmen çocuk, kadın yaşlı demeden masum sivil insanlara karşı artarak devam eden kara ve hava saldırıları sonucunda Türkiye sınırına doğru büyük bir göçün yaşandığını kaydeden çıklamasına şöyle devam etti:

"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ile Adana, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek ve birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, bölgeye barış, huzur ve istikrarı bir an önce getirmek maksadıyla, başlattığımız harekat başarıyla devam etmektedir. Şu ana kadar fiili bir katkıları olmamakla birlikte uluslararası kamuoyu bizimle benzer endişeleri paylaşmakta, Rusya ve Suriye rejimi kınanarak Türkiye ile dayanışma vurgusu yapılmaktadır" 

Türkiye'nin garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, TSK'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin ve asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, asil ve vefakâr milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. İdlib başta olmak üzere karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında asil milletimizin sevgi, güven ve duasından aldığı ilhamla görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımıza da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" diye konuştu.


 

Son Güncelleme: 02.03.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
IdlibSuriyeMsbSon DurumBahar Kalkanı Harekatı
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