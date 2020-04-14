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Bakan Akar, Kasım 2019 celp dönemi terhislerin ertelendiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatıldığı duyurdu.

14 Nisan 2020 Salı 17:24
Bakan Akar, Kasım 2019 celp dönemi terhislerin ertelendiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle birlikte gerçekleştirdiği toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirirken, 53 bin kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklamayı duyurdu. Akar, Nisan ayında askere alınması gereken 53 bin yükümlü gencin koronavirüsü tedbirleri nedeniyle silah altına alınmasının ertelenmesiyle birlikte birliklere yeni asker gelemeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet sürelerinin bir ay uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. 

Belirlenen süre sonrasında konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını aktaran Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvetleri bünyesi hakkında alınan kararı, "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullanarak açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

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