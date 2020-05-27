Bakan Albayrak :'İç piyasayı normalleştirecek yeni paketlerimiz olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı televizyon programında yaşanan pandemi sürecini değerlendirdi. Albayrak, normalleşme sürecinde İç piyasayı normalleştirecek yeni paketlerin olacağını duyurdu.

Bakan Albayrak :'İç piyasayı normalleştirecek yeni paketlerimiz olacak'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de katıldığı programda küresel çapta yaşanan pandemi sürecinde ülkemizin ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Albayrak, bundan sonraki normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek gibi ekonomik paketlerin devreye alınacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasının satır başları ise şu şekilde ;

Derinliğini bilmediğimiz bir su ile karşı karşıyayız.

Bu süreçte geçecek. Dünyaya kıyasla büyümeden tutun birçok alanda, Türkiye etkilenen ülkeler içinde yine pozitif ayrışan ülke olacak.

Dünyaya kıyasla Türkiye en az etkilenen ülkelerden birisi oldu.

Haziran'da normalleşmenin başlayacağı bir döneme giriyoruz.

Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız.

YENİ PAKETLER YOLDA

Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak

Finansal sistemimizi güçlendirmek için önemli adımlar attık

Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomidir.

Türkiye'yi bölme girişimlerinde de bunu gördük. Ekonomide de görüyoruz. Son 2 yıldır farklı bir sürece girdik; Milli bir ekonomi. 

Dünyada hiçbir ülke tam bağımsız değildir ekonomide. 

KONUT KREDİLERİ

Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.

DÖVİZLE BORÇLANMA ARTIK YOK

Son bir yılda Türkiye'de kimse döviz borçlanmıyor.

Biz burada olduğumuz sürece bu ülkenin anahtarı bu milletin elinde alacak. Bu ülkenin başında bu lider olduğu sürece.

Türkiye ekonomide demek ki ilk defa bu kadar doğru işler yapıyor.

Türkiye üretim odaklı yeni bir ekonomik modele geçiyor.

Ne faiz, ne borsa ne de kur raydan çıktı.

SWAP TARTIŞMALARI

Swap kelime anlamı olarak takas demek olsa da, ülkeler arasında olması farklı tanımlara çıkıyor.
Özellikle 13 Ağustos macerasının olduğu süreç, bugüne kadar geldi. Önemli konu şu: Dünyada hiçbir ülke finansal güvenlikten bahsediyorsa, piyasasını manipülatif süreçleri kontrolsüz bırakmaz. 

Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbirler alınır.

Swap yapmak isteyenler İstanbul'un borsasında daha avantajlı şekilde yapsınlar. Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirle alıyor.

Türkiye tam bağımsız diyorsak, bu sınamalardan geçmek zorunda. Türkiye bunun bedelini ödüyor.

Terör konusu, sağlık konusu, mülteci konusu. Dünyanın son dönemde karşı karşıya kaldığı 3 büyük sorun. Şu süreçte Türkiye bütün bunları kendi iç gücü ile alt etti.

Onların borçlandığı faizleri hala ödüyoruz. 

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA CEVAP :SEÇİM 2023'TE YAPILACAK

Ben damat olmaktan gurur duruyorum. 5 senede 8 seçim olmuş, insanlar seçim yorgunu olmuş. Maskeyle geziyoruz, normalleşme sürecine girmeye çalışıyoruz. Türkiye'de seçim 2023'te yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 22:19

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