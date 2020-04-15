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Bakan Albayrak'tan bankalara sert uyarı! "Özel bankalar fahiş maliyet çıkartıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak korona virüs gündemine ilişkin kritik tespitlerde bulundu. Bakan Albayrak sosyal medya üzeriden yapmış olduğu paylaşımda "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz" diyerek bankaları sert uyardı

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:49
Bakan Albayrak'tan bankalara sert uyarı! "Özel bankalar fahiş maliyet çıkartıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde gündeme ilişkin tespitlerde bulundu. Ayrıca özel bankaları vatandaşa zorluk çıkaran özel bankaları sert bir dille uyarıp ,"bunun üzerine gideceğiz" dedi.

Bakanı Berat Albayrak 10 bin TL limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamında tahsislerin cuma günü başladığını hatırlatan Bakan Albayrak, pazartesi günü itibari ile 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

"Özel bankalar fahiş maliyetler çıkarıyor"

Bu sürece katkı sağlamayıp zorluk çıkaran özel bankaları da eleştiren Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

"Gıda ve maske gibi para stokluyorlar"

Albayrak Özel bankaların tutumununu şöyle değerlendirdi: "Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez."

"COVID-19'la mücadelede en başarılı ülkeler arasındayız"

Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir mücadele yürüttüğüne vurgu yapan Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Tıpkı COVİD-19 salgınıyla olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Ve en başarılı ülkeler arasında olduk.

"Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek almıyoruz"

Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek yada yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz."

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