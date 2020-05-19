Bakan Çavuşoğlu, 3 ülke Dışişleri Bakanıyla dörtlü zirve gerçekleştirdi

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, video konferans yöntemiyle bir araya gelerek dörtlü zirve toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüs salgını ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Çavuşoğlu, 3 ülke Dışişleri Bakanıyla dörtlü zirve gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, video konferans yöntemiyle bir zirve toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen topantıda ise tüm dünyanın içinde bulunduğu yeni tip koronavirüsü salgının etkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile birlikte 17 Mart tarihinde gerçekleştirdikleri dörtlü zirve sonuçlarının takip etmek amacıyla düzenlenen toplantıda Kovıd-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki mevcut durum ve bu durumla ilgili atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak meseleleride değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, yapılan dörtlü zirve ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda, Dörtlü Zirve sonuçları ışığında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantı, bu konularda görüş alışverişi yapılması bağlamında yararlı olmuştur. Dışişleri Bakanları, bu çerçevede tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştır."


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