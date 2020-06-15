Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İran uçuşları 1 Ağustos'ta başlayacak!

1 Ağustos’ta uçuşlar başlayacak
Bakan Çavuşoğlu, samimi bir ortamda görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve söz konusu gelişmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını paylaştı. Cumhurbaşkanı liderliğindeki İran ziyaretinin pandemi nedeniyle ertelendiğini aktaran Çavuşoğlu, İran sınırının açıldığını ve 1 Ağustos itibariyle de uçuşların başlayacağını dile getirdi. Bu ziyaretin en kısa süre içerisinde yapılacağının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, ‘’Astana ve Soçi için çaba harcıyoruz.’’ mesajını verdi.
Son Güncelleme: 15.06.2020 23:17