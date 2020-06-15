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Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İran uçuşları 1 Ağustos'ta başlayacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran uçuşlarının 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Libya müzakerelerinin ertelenmesi kararının müştereken alındığını kaydederek kriz yorumları yapılmaması gerektiğini duyurdu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 23:17
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İran uçuşları 1 Ağustos'ta başlayacak!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Söz konusu toplantıda Bakan Çavuşoğlu, İran’a uçuşların 1 Ağustos’ta başlayacağını paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile ertelenmesine karar verilen Libya müzakereleri konusunda da Rusya ile farklı taraflarda olduklarını paylaşarak, ateşkes konusundaki kriz yorumlarının da yapılmaması gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, görüşmenin ertelenmesi kararının da birlikte alındığını aktardı.

1 Ağustos’ta uçuşlar başlayacak

Bakan Çavuşoğlu, samimi bir ortamda görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve söz konusu gelişmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını paylaştı. Cumhurbaşkanı liderliğindeki İran ziyaretinin pandemi nedeniyle ertelendiğini aktaran Çavuşoğlu, İran sınırının açıldığını ve 1 Ağustos itibariyle de uçuşların başlayacağını dile getirdi. Bu ziyaretin en kısa süre içerisinde yapılacağının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, ‘’Astana ve Soçi için çaba harcıyoruz.’’ mesajını verdi.


Son Güncelleme: 15.06.2020 23:17
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