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Bakan Çavuşoğlu'nun Belçika mahkemesinin PKK kararına yanıtı sert oldu

Belçika Yargıtayının terör örgütü PKK yöneticileri ile ilgili açılan davada alt mahkemenin kararını onamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bu karara karşılık bir açıklama yapıldı. Bakan çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 12:43
Bakan Çavuşoğlu'nun Belçika mahkemesinin PKK kararına yanıtı sert oldu

Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütüne bağlı 36 özel ve tüzel kişiye karşı 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargılanmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıkladı. PKK yöneticileriyle ilgili açılan davada alt mahkemenin kararının onaylanması sonucunda ise Türkiye'den alınan bu karar ile ilgili sert bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu, karar ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullanarak kararın hukukla uzaktan yakından ilgisi olmadığını vurguladı.

Belçika’da devam eden ve Türkiye'nin müdahil olduğu "Ariadna Davası" olarak da bilinen PKK Soruşturması hakkında Belçika Yüksek Mahkemesinin onama kararı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz" mesajını yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermek isteyen Belçika'nın bir terör örgütüne karşı ideolojik nedenlerle aklamak istemesinin ibret verici olduğu vurgulanarak, "Belçika yargısının bu kararı, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık bir destek mahiyetindedir. 'Başka ülkelerde insanları katletse de benim ülkemde uslu durduğu sürece bir sorun yok' anlayışıyla alınan bu karar, ikiyüzlülük örneğidir ve terörün tüm toplumlar için tehdit teşkil ettiğini de görmezden gelmekte olup, terör örgütlerini özendirecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamaısnda ayrıca, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin "bu sorumsuzca kararı" istismar edeceğine dikkat çekildi ve "Dolayısıyla terörizmle uluslararası mücadeleyi zafiyete uğratma amacına matuf bu tür girişimlerin sorumluluk sahibi tüm paydaşlarca da kınanmasını bekliyoruz. Türkiye, her koşulda tarihin doğru tarafında kalmaya devam ederek, insanlık karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan terörün her türlüsüne karşı mücadelesini, gerek yasal zeminde gerek sahada aldığı etkin önlemlerle, terör örgütlerinin kökünü kazıyıncaya dek sürdürecektir." ifadeleri de kullanılarak karara karşı tepkilerin devam edileceği kaydedildi.

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Mevlüt çavuşoğluDışişleri BakanlığıBelçika MahkemesiPkk Kararı
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