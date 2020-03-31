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Bakan'dan çiftçilere müjde! O arazilerden alınacak kira 6 ay ertelendi

Ekonomik istikrar kalkanı uygulaması kapsamında ,tarımsal amaçlı kiralanan hazine arazilerinden alınacak kira bedellerinin 6 ay süreyle erteleneceği açıklandı.

31 Mart 2020 Salı 19:34
Bakan'dan çiftçilere müjde! O arazilerden alınacak kira 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan çiftçilere müjde geldi.Korona virüs tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomik istikrar kalkanı uygulamasında tarımsal amaçlı kiralanan hazine arazilerinden alınacak kira bedellerinin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarım sektöründeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni tedbirler aldıklarını belirtti.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ecrimisil Bedelinin Yarısı Üzerinde Kiralama Projesi kapsamındaki çiftçilerin ödemelerini kolaylaştırmak için kira ödemelerinin ertelenmesi kararı aldıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verildi. Uygulama koyduğumuz erteleme kararından yaklaşık 600 milyon metrekare alan için kiralama sözleşmesi düzenlenen 51 bin çiftçi yararlanacak."

Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ecrimisil işlemlerinin de hasat dönemi dikkate alınarak yürütüleceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 31.03.2020 19:43
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanHazine ArazileriTarım Arazileri
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